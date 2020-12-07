竹北市有11所學校連同新豐鄉松林國小入學擠破頭，縣府7日公告修訂這12所學校110學年度總量管制暨學生入學實施要點，其中修訂租屋者要檢附水費及電費繳費證明，新生與雙親非同一戶籍，必須提出證明，期防止「籍在人不在」的遷籍入學問題。

總量管制學校有成功國中、仁愛國中、東興國中，國小有東興、六家、安興、十興、興隆、光明、博愛、中正及新豐鄉松林，這12所學校每年都因新生超額，需轉介至鄰近非管制學校就讀。

有不少家長很早為孩子遷戶籍，到親友家爭取排序入學，「籍在人不在」問題由來已久，讓有實際居住爭取不到入學排序的家長很不滿。

教育處表示，戶政資料顯示這12所總量管制學校適齡學童人數，仍持續成長，為保障有居住事實學童能就近入學，特別修訂總量管制暨學生入學實施要點，要求管制學校新生入學登記資格，需要提供更明確的證明文件。

教育處修訂7個重點，對租屋者需經法院公證房屋租賃契約證明，新增檢附水費及電費繳費證明，若租屋者的新生非與雙親同一戶籍，需繳交相關證明文件，說明為非同一戶籍原因，以利管制學校進行居住事實審查及實地查核。

教育處表示，竹北市學區畫分已在8月底公告，正積極評估文小三及文中二設校，並規畫在新豐鄉都市計畫通盤檢討取得學校預定地新設學校，期解松林國小總量管制問題。

(中時 )