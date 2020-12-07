對於智慧型手機來說，縱然效能、價格、遊戲性能等都是選購時，消費者相當在意的關鍵因素，但其中絕對不能漏掉拍照效果這一項。今年小米（）、三星（）等品牌一舉把智慧型手機相機畫素拉高到1億畫素等級，讓手機拍照性能陷入更劇烈的激戰。不過相機畫素高一定代表相機表現好嗎？全球追蹤者超過1300萬的YouTube MKBHD頻道，日前針對今年14款拍照手機進行盲測，結果是由來自台灣的ZenFone 7 Pro奪下冠軍，可說是寫下漂亮一頁！

YouTube MKBHD頻道日前將14款手機納入拍照盲測，入選的手機大多是今年旗艦級手機，包含Moto Edge+、iPhone SE、華為Mate 40 Pro、Poco F2 Pro、OPPO Find X2 Pro、Google Pixel 5、LG Wing、華碩ZenFone 7 Pro、Surface Duo、Sony Xperia 1 II、小米10 Ultra、OnePlus 8 Pro、iPhone 12 Pro Max、OnePlus 8T、三星Galaxy Note20 Ultra、Google Pixel 4a，其中Google Pixel 4a 以及iPhone SE算是比較入門的款式，且也不乏設計新穎的機種，包含Surface Duo、LG Wing等也都名列其中。

根據網路盲測，結果第一輪勝出的手機為：Moto Edge+、華為Mate 40 Pro、Google Pixel 5、華碩ZenFone 7 Pro、Sony Xperia 1 II、小米10 Ultra、OnePlus 8T、三星Galaxy Note20 Ultra。闖過第二輪的則剩下四款，分別是：華為Mate 40 Pro、華碩ZenFone 7 Pro、小米10 Ultra、三星Galaxy Note20 Ultra。最終晉級決賽的兩款手機，是華碩ZenFone 7 Pro與小米10 Ultra，而最終決賽是由華碩ZenFone 7 Pro擊敗了小米10 Ultra，奪下16款手機中的冠軍。

The Blind Smartphone Camera Test 2020!

YouTube MKBHD頻道針對16款手機進行拍照盲測的四輪結果（左至右、上至下），最終由華碩ZenFone 7 Pro擊敗了小米10 Ultra，奪下冠軍。(摘自YouTube截圖)

華碩ZenFone 7 Pro沿用了ZenFone 6的翻轉鏡頭設計，並升級為三攝模組。相機規格是6400萬畫素主相機（採用Sony IMX686感測器、f/1.8、支援PDAF）、1200萬畫素超廣角鏡頭（採用Sony IMX363感測器、f/2.2支援Dual Pixel對焦）與800萬望遠鏡頭（3倍光學變焦、12倍數位變焦）。

從MKBHD進行的手機相機盲測結果可以看出，事實上高畫素不一定絕對代表拍出來的照片最令人喜愛。而若是相機演算法得宜，也有機會超越相機硬體規格的機種。此外，就是如果你想擁有拍照能拍得漂亮的手機，不一定得尋找國外品牌的旗艦機種，來自台灣的華碩ZenFone 7 Pro也很值得你好好考慮。再說它還具備上述所有手機不具備的翻轉鏡頭功能，能以更多變的角度來讓你拍得更輕鬆，或是拍出意想不到的照片！

(科技)