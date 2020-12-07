因台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方雙向通行困難，公路總局啟動公路客運疏運接駁，台北-宜蘭及台北-花蓮間，要求客運加開，7日預計開行1,527班次，可提供47,427座位數，截至下午2時，已開行828班次，疏運18,639人次。

公路總局說，目前要求大都會客運、首都客運、台北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運等公路客運業者增開班次，並隨時掌握客運場站現場候車情形，遇有人潮時機動加開班次疏運，截至12月6日止總計開行5,454班（含加開1,314班），總計疏運127,430人次。

在台鐵完成搶修前，公路總局仍將督導業者持續因應人潮狀況機動加班，東部地區往台北之民眾可從花蓮、蘇澳、羅東、宜蘭、礁溪轉運站等地搭乘國道客運，至於欲前往宜蘭、花蓮旅客請民眾可至板橋、圓山、台北、南港及市府轉運站搭乘相關路線，詳細乘車資訊可至公路總局網站（www.thb.gov.tw）或公路客運動態系統查詢（www.taiwanbus.tw）或撥打公路總局用路人服務專線0800231035。

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