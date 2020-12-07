華新科11月營收寫2018年11月以來高 15:192020/12/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公布11月營收，在工作天數恢復正常之下，單月營收達34.86億元，月增6.32％、年增54.28％，寫2018年11月以來新高紀錄。 華新科公告，將於8日應券商邀請參加法說會，市場關注華新科公開收購閎暉（3311）破局，及LTCC投產進度，上週五外資押寶華新科法說內容偏向樂觀，終止連續賣超，轉而買超逾千張。 揮別疫情陰霾 百貨公司營收7月起連4紅 《電子通路》聯強11月營收創兩年新高 雙增2位數 (工商 ) #閎暉 #華新科 #月營收 #工作天數恢復 #單月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》芯測11月營收降溫 12月回溫、成長態勢不變 10:162020/12/07 財經 藥華藥 11月營收月增四倍 04:092020/12/07 證券．權證 《其他電子》歷時95個交易日 鴻海填息達陣 11:582020/12/07 財經 瑞穎淡季不淡！11月營收續創單月新高、前11月營收飆史上新高 10:582020/12/07 財經 《台北股市》外資11月淨匯入1660億元 創逾4年半高點 07:442020/12/07 財經 《經濟》報復性消費 10月百貨營業額年增逾1成 12:152020/12/07 財經 松瑞藥11月營收創歷史新高 今年藥品銷美拚台灣第一 14:312020/12/07 財經 通吃蘋果、非蘋訂單 創惟營運動能強 04:092020/12/07 證券．權證 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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