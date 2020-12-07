華新科（2492）公布11月營收，在工作天數恢復正常之下，單月營收達34.86億元，月增6.32％、年增54.28％，寫2018年11月以來新高紀錄。

華新科公告，將於8日應券商邀請參加法說會，市場關注華新科公開收購閎暉（3311）破局，及LTCC投產進度，上週五外資押寶華新科法說內容偏向樂觀，終止連續賣超，轉而買超逾千張。

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