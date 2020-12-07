研調機構拓墣產業研究院預估，台積電第4季市占率可望達55.6%，將穩居全球晶圓代工龍頭。聯電將超越格羅方德（GlobalFoundries），躍居第3大廠。

拓墣表示，晶圓代工產能持續滿載，在漲價效應發酵帶動下，第4季晶圓代工廠營運穩定提升，全球前10大晶圓代工廠總營收可望達217.18億美元，年增18%。

台積電第4季在7奈米及5奈米先進製程出貨暢旺帶動下，季營收將達125.5億美元，年增21%，拓墣指出，台積電市占率將達55.6%，將穩居全球晶圓代工龍頭地位。

三星（Samsung）則在手機系統單晶片與高效能運算晶片出貨暢旺下，第4季營收將約37.15億美元，年增25%，市占率16.4%，為第2大晶圓代工廠。

聯電則在面板驅動IC與電源管理晶片需求強勁，8吋晶圓代工產能供不應求，漲價態勢確立，加上28奈米接單暢旺，第4季營收將約15.69億美元，年增13%，市占率約6.9%，將超越格羅方德的6.6%，躍居全球第3位。（編輯：黃國倫）1091207

(中央社)