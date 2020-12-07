中國國務委員兼外長王毅今天向美國喊話說，中美應開啟各層級對話，任何問題都可拿到桌面上談，既可溝通戰略性問題，也可磋商具體問題，梳理出對話、合作、管控分岐3份清單。

王毅還說，中美關係的當務之急是一道努力「排除各種干擾阻力」，實現中美關係「平穩過渡」。同時沿著符合兩國和兩國人民共同利益的方向，爭取使下一階段的中美關係「重啟對話、重回正軌、重建互信」。

根據中國外交部官網，王毅今天在北京以視訊方式，與美中貿易全國委員會董事會代表團對話時，提出一連串主張，向未來拜登（Joe Biden）政府的喊話意味十分明顯。

拜登11月8日自行宣布當選美國總統後，中國官方曾保持緘默。直到中國國家主席習近平11月25日晚間正式向拜登致賀前夕，前中國外交部副部長傅瑩投書紐約時報，呼籲中美進行「平等和坦誠的談判」，且「準確判斷對方的意圖」。她還說，即使不可避免競爭，也需合作管控，並發展「競合關係」。

習近平致賀後，中國外交系統便陸續透過各種場合，向拜登團隊喊話表態，首先由中國外交系統內被視為鴿派的駐美國大使崔天凱打頭陣。

崔天凱12月3日在中美研究中心年會上表示，中國關閉美國駐華總領事館（成都）和驅離美國記者，是回應美方的行為，如果美國政府願放棄遏制中國的作法，中國願考慮重新開放美國總領事館，並讓美國記者重返中國。

12月5日，中國外交部副部長樂玉成在中國智庫國際影響力論壇上，重申習近平致賀拜登的「希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神」內容外，並強調中美兩國「沒有理由不合作，沒有理由拒絕共贏的未來」。

王毅則在今天的談話中說，中美應開啟各層級對話，「任何問題都可以拿到桌面上來談」，既可就戰略性、全域性、長期性問題溝通，也可就一些具體問題磋商，尋求突破和解決，爭取談出成果、增進信任。

他提到，中方的「對話大門始終敞開著」，雙方可梳理形成對話、合作、管控分岐3份清單，為從整體上厘清、維護和發展中美關係，提供更清晰脈絡。

王毅還對中美關係發展提出5點建議：一是「端正戰略認知」，美國不要把中國視為對手甚至敵人；二是「加強溝通對話」，開啟各層級對話，任何問題都可以拿到桌面上來談；三是「拓展互利合作」，在應對疫情、推動經濟復蘇、應對氣候變化方面找到合作切入點。

四是「管控矛盾分歧」，尊重彼此的歷史文化傳承，核心利益和重大關切；五是「改善民意氛圍」，鼓勵兩國立法機構、地方、工商界、智庫、院校、媒體、青年之間加強友好交往，加深相互了解。

(中央社)