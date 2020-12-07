NCC（國家通訊傳播委員會）11月18日否決中天新聞台換照，中天為爭取時效，23日向台北高等行政法院遞狀，盼先維持新聞台營運，以免造成難以回復的損害；法院今(7)駁回聲請，並提出解釋，而這個「解釋」看在資深媒體人謝寒冰眼裡，簡直令人毛骨悚然。

謝寒冰在臉書上表示，今天法院駁回中天假處分的理由之一，竟是「新聞媒體屬於全體國民之公共資源即社會公器，其使用及發展應受國家政策與主管機關依法監督」；謝寒冰直呼這個理由非常可怕，因為這簡直是變相宣告了，未來新聞媒體只能做當權者的狗，如果有不服的，「中天就是你們的下場！」驚呼民進黨身為綠色共產黨，真的不是叫假的！

該文引來網友們回應，表示「司法體系都可以伸手，太荒謬了」、「法院民進黨開的」、「不配當共產黨，是金光黨吧」、「要去退第四台了」、「台灣獨裁化」。當初第一個預言中天即將被關台的台北市議員羅智強則表示痛心，但指出他並不為中天感到悲傷，因為中天是為了監督執政，民主制衡，從容上刑場赴義！

而對於假處分遭到駁回，中天新聞發聲明表示，法院對新聞自由在此次換照案已遭受重大且急迫的危險，未置一詞，且無視NCC不予換照處分適法性不足，聽證會有重大瑕疵，以及NCC遭政治介入的疑慮，此裁定內容顯不合理，將提出抗告，期盼司法還我們一個公道。

(中時新聞網)