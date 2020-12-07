司法院人審會決議 林立華升任最高法院庭長 15:232020/12/07 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最高法院資深法官林立華任審判長後，今由司法院人審會決議升任庭長，至於台灣高等法院法官庭長劉興浪、及台中高分院庭長謝說容調任最高法院法官；桃園地院庭長蕭世昌再次調任高院。 此外，法官學院律師轉任法官職前研習班研習學員黃文昭、黃淑芳、蔡逸蓉、藍雅筠、蔡旻穎及莊毓宸等6人，司法院法官遴選委員會遴選通過，同意由司法院依研習成績辦理選填分發地方法院事宜，分發到各地方法院。 嘉義男子開車載人妻惹爭議 撞死人夫判囚11年定讞 基隆法官告司法院影響審判獨立 結果出爐 (中時 ) #法院 #庭長 #司法院 #法官 #最高法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 性騷女軍官吃2大過勒退 空軍士官長提告自救敗訴 11:392020/12/07 社會 第38屆國家傑出經理獎 得主出爐 04:092020/12/07 產業特刊 美媒：拜登將提名拉丁裔貝塞拉出任衛生部長 14:312020/12/07 國際 「漏接電話就咒死」尪受不了控制狂妻提離 因這關鍵敗訴 16:212020/12/06 社會 被媽媽用電線抽打 8歲男孩回法官一句話 數萬網友淚崩 15:162020/12/06 社會 課綱審查機關算盡 04:092020/12/07 時論廣場 要求5歲女童學狗趴性凌虐 惡男判囚16年定讞 11:152020/12/07 社會 拜登不簽貿易協定 台灣仍進口萊豬 林佳新怒：我們被白嫖了 11:182020/12/07 政治 社會熱門新聞 她吃完飯 順手「弄翻整碗湯」輕鬆離開 網氣瘋：等著被肉搜 - 社會 青山宮遶境驚見窗台活春宮 信眾看傻眼 警將法辦 - 社會 正妹大崩潰！失蹤「姐夫」竟被阿爸拿去做這檔事 - 社會 艋舺青山宮遶境鞭炮引火災？環河南路濃煙狂竄 爐主淚崩 - 社會 大胸長腿人妻天天想要 大13歲老公1週只哈1次好哀怨 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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