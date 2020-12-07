最高法院資深法官林立華任審判長後，今由司法院人審會決議升任庭長，至於台灣高等法院法官庭長劉興浪、及台中高分院庭長謝說容調任最高法院法官；桃園地院庭長蕭世昌再次調任高院。

此外，法官學院律師轉任法官職前研習班研習學員黃文昭、黃淑芳、蔡逸蓉、藍雅筠、蔡旻穎及莊毓宸等6人，司法院法官遴選委員會遴選通過，同意由司法院依研習成績辦理選填分發地方法院事宜，分發到各地方法院。

(中時 )