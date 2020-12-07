關於土耳其在地中海的天然氣開發爭端，歐盟外交部長們周一正在檢討祭出制裁的根據。歐盟領導人將在本周決定是否要兌現其懲罰性措施。

歐盟領導人曾在10月警告土耳其，停止在地中海有爭議海域進行開發作業。歐盟領導人將在本周四做出決定。

土耳其最新在11月底將地震探勘船返回停靠在港口，和緩了緊張情勢，但歐盟外交官表示，在包括利比亞、敘利亞、俄羅斯和土耳其威權主義的廣泛議題上，歐盟已經加強了強硬立場。

歐盟表示，土耳其鑽探和探勘船不斷在希臘和賽普魯斯爭議性海域作業，讓希臘表示，不可能與土耳其就海上主權進行正式對話。

歐洲高峰會主席米歇爾(Michel)上周四呼籲土耳其，停止玩貓抓老鼠的遊戲，要做出讓步。

德國目前為歐盟輪值主席國，曾表示願意在希臘和土耳其間進行調解，但土耳其在暫停一陣子後，10月又重新開始天然氣海上探勘作業，惹惱了德國。法國和歐洲議會則立場一致要求制裁土耳其。

土耳其駁斥歐盟制裁說法。在歐盟於11月26日呼籲制裁後，土耳其探勘船返回該國港口。

(時報資訊)