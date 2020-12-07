權王、大盤忙寫新記錄，外資三心二意又轉空。美紓困案通關有望，激勵美股上周五飆高，台股集中市場今日亦延續上周追高氣勢，一開盤即由晶圓、DRAM雙雄牽手鴻海(2317)等權值大軍衝鋒陷陣，拉抬大盤指數開盤不到5分鐘即叩關14300城門，再度改寫大盤新高紀錄、達14306.87點，惟老大哥台積電(2330)攀上515元新天價後，多頭腿軟陷入狹幅震盪，隨後面板雙虎、中美晶(5483)、環球晶(6488)、精測(6510)等矽晶圓族群也紛紛落馬翻黑，華邦電(2344)、矽統(2363)等漲停頻頻遭打開，加上電子吸金效應讓傳產股無力應援，大盤指數一度回落至14142.02點。

尾盤買單奮力拉抬晶圓雙雄、華邦電、鴻海、友達、晶電、新光金，大盤甩尾收高在14256.60點，上漲124.16點，再寫歷史收盤新高，總成交值大增至3317.38億元、為歷史第四大量。

今日外資再轉空、賣超66.8191億元，投信買超4.8591億元，自營商賣超22.5205億元，三大法人賣超84.48億元。上周外資在集中市場賣超220.49億元，累計今年年初至今日止，外資累計賣超為5913.53億元。

盤面上，台積電股價盤中衝上515元，市值達13.35億元，終場收514元，盤中、收盤皆寫新高紀錄。鴻海第4季業績挑戰歷史新高，今天盤中股價走強，最高來到88.1元，耗時4個多月完成填息，市值來到1.2兆元，終場收87.9元。鈺創(5351)挾打入汽車及工業領域題材，今股價快攻漲停，盤中雖一度被打開，但交投火熱，仍放量收漲停24.5元，有1.1萬張買單排隊。華新科(2492)LTCC產品報價傳調升3成，吸引人氣匯集，今日衝出2.1萬張大量，股價最高來到215元，寫波段新高，終場收208.5元。

分析師指出，台股每年11月中第三季財報公布後，到隔年3月年報揭曉前，向來被稱作財報空窗期，此期間常常伴隨著作夢行情，統計過去10年，大盤除2018年外，12月全數收漲，平均漲幅達1.3％。雖目前大盤屢屢創新高後，部分個股短線漲多，且外資進入假期後台股交投恐將轉淡，惟目前支撐大盤的多頭因素皆未改變，除疫苗利多與經濟復甦的前景外，台美兩國的企業獲利在2021年也有望出現成長，整體氛圍仍顯樂觀，選股上以電動車、半導體、5G及低基期景氣循環股等四大主軸做為輪動操作的標的首選。

(時報資訊)