拾楀餐飲4月代理引進日本人氣生吐司品牌「SAKImoto Bakery」登台，並迅速賣出展店步伐，迄今累計已熱賣逾10萬條。公司年底前再插旗中山南西商圈，9日於新光三越南西三館開出3號店，並祭出期間限定的新口味及聯名「五桐號」飲品，持續增添市場話題性。

拾楀餐飲執行長曾柏憲表示，SAKImoto Bakery單店日產500條吐司均熱銷一空，且業績維持高檔不墜，表現超乎預期。明年規畫加快展店步調，預計春節後在新北板橋開出4號店，並預計進軍中台灣，預計將插旗新竹及台中，桃園亦有展店計畫，目標新展5家店。

拾楀餐飲取得日本甜點集團DOROQUIA HOLATHETA旗下大阪人氣生吐司品牌「SAKImoto Bakery」台灣總代理權，4月於東區信義商圈開出首店，7月中進駐台北101開出2號店，均屬於提供咖啡廳內用模式店型，店規模約30多坪、設有40多個座位。

SAKImoto Bakery此次插旗中山南西商圈，進駐新光三越南西三館1樓，並爭取原短期快閃空間打造為設有18個座位的內用區，規模約20坪、為目前最小的分店，預計9日正式開幕迎賓，開業短短8個月便順利開出3家店，展店速度迅速。

曾柏憲指出，SAKImoto Bakery透過定期推出限定口味、異業結盟聯名產品等方式，成功維繫市場熱度，迄今業績維持高檔不墜。同時，日前赴新竹遠百巨城設立為期12天的快閃櫃活動，日產800條吐司及果醬亦順利銷售一空，市場反應及業績表現均超乎預期。

展望後市，曾柏憲表示，SAKImoto Bakery明年將加快展店步調，預計4號店將在春節後插旗新北板橋，並規畫進軍新竹及台中、合計新展5家店，包括2家街邊店及3家百貨店，同時亦評估進軍桃園可能性，以積極審慎方式拓展營運版圖。

為歡慶3號店開幕，SAKImoto Bakery每周三將在新光南西3號店獨賣「極起士生吐司」，並結合手搖茶飲品牌「五桐號WooTEA」，推出2款為期2個月的凍飲系飲品。曾柏憲表示，未來除了積極展店，亦將透過聯名方式強化產品戰力，盼增添營運成長動能。

曾柏憲指出，目前以開設前店後廠的街邊店、進駐開設百貨店為主，預估此類店型長期全台可達20家規模。不過，烘焙店型的設定彈性大，未來不排除在交通樞紐位置開設無座位的外帶店，合計長期以全台達30家規模為目標。

同時，由於與日方社長關係良好，曾柏憲亦透露，SAKImoto Bakery有機會成為集團首次輸出海外的品牌，不排除進軍已有合作對象的新加坡、泰國、菲律賓等地。不過，目前雖有深化合作雛型顯現，但要採何種方式進軍並無確切模式，尚待未來進一步研討磋商。

(時報資訊)