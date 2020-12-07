松瑞藥(4167)受惠於厄他培南(Ertapenem)新增第二條產線效益發酵，松瑞藥今年11月營收突破新台幣2億元水準，來到新台幣2.41億元，創下單月歷史新高。在厄他培南新產線正式投入美國市場銷售後，預期松瑞藥今年美國銷售金額將突破新台幣10億元大關，可望正式成為台灣藥廠外銷美國市場之銷售冠軍。

目前美國新冠肺炎疫情嚴峻，對於住院使用之抗生素需求殷切，松瑞藥在美國市場的銷售夥伴Apotex及Sandoz已陸續接獲長期供貨訂單，松瑞藥的厄他培南以及美洛培南(Meropenem)兩項針劑產品在美國之市占率將持續擴大。松瑞藥目前訂單能見度已達明年，預期明年營收獲利將再創新猷。

厄他培南是台灣學名藥業取得的美國ANDA藥證中，銷售單價最高、市場規模最大的針劑學名藥產品。目前全球在技術及法規上有能力供應厄他培南針劑至美國市場的藥廠十分有限，屬於寡占市場，厄他培南在美國市場的銷售額巔峰達4億美金，全球銷售額超過6億美金。

(時報資訊)