《向海那漾》邀請大家入住露營區，感受冬季濱海獨特節慶溫馨氣氛。（向海那漾提供／陳淑娥台中傳真）

《向海那漾》推出許多耶誕節限時活動，圖為火烤晚餐。（向海那漾提供／陳淑娥台中傳真）

《向海那漾》推出許多耶誕節限時活動。（向海那漾提供／陳淑娥台中傳真）

《向海那漾》推出許多耶誕節限時活動。（向海那漾提供／陳淑娥台中傳真）

《向海那漾》推出許多耶誕節限時活動。（向海那漾提供／陳淑娥台中傳真）

《向海那漾》推出許多耶誕節限時活動。（向海那漾提供／陳淑娥台中傳真）

2020已邁入尾聲，宣告耶誕節即將到來！台中市大安濱海《向海那漾》豪華露營區特別推出紅色奇「雞」聖誕趴活動，一泊三食全包餐專案，入住媲美飯店級規格及配備的豪華帳篷一晚，力邀大家一起歡度平安夜、耶誕節，遠離人潮感受冬季濱海獨特節慶溫馨氣氛。

《向海那漾》表示，2020已邁入尾聲，年底最令人期待的節日莫過於耶誕節，24日及25日二天，只要穿著代表耶誕節的經典紅色系衣物入住，晚餐時段除了享用火烤兩吃及自助沙拉吧外，每帳再加碼現烤全雞一隻。

另搭配法國皇家尊爵紅酒讓入住賓客舉杯同歡慶賀，還可免費體驗大人小孩都適合的耶誕節限定DIY體驗。此外，當天還有隱藏版耶誕驚喜好禮，歡迎呼朋引伴渡過一個獨一無二的海洋風情節日。

紅色奇「雞」聖誕趴一泊三食全包餐專案，入住媲美飯店級規格及配備豪華帳篷一晚，另包含下午茶、早餐、晚餐，每人只要2050元起，園區設有「二人、三人、四人」床型，滿足各種旅遊族群需求，無論是親子家庭、情侶夫妻或三五好友皆適合。

除了耶誕專案外，《向海那漾》同時推出「你生日，我請客」超好康生日優惠，當月壽星入住，即免費招待鴛鴦鍋加BBQ超豐盛火烤兩吃晚餐一客，另搭贈蛋糕、啤酒、生態導覽行程；相關限時優惠請上《向海那漾》官網查詢。

(中時 )