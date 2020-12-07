禾伸堂（3026）7日盤後公告11月營收，公司自結11月合併營收約為新台幣（以下同）13.93億元，較上月增加12.34％，較去年同期增加1.75％；累計前11月合併營收約為135.91億元，較去年同期減少0.1％，11月營收寫下同期新高紀錄。

禾伸堂表示，11月工作天數恢復正常，各產品線銷售均較上月成長。惟全球經濟仍受疫情影響而不穩定，禾伸堂將謹慎觀察市場變化，彈性調整產品組合，持續為客戶提供高價值的產品與服務。

(工商 )