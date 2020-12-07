疫後時代產業復甦力道強勁，第四季營運淡季不淡，各類型產品訂單出貨增溫，專業特用化學材料通路商崇越電通（3388）11月合併營收也受惠來到7.5億元，年增7.47％，月增13.1％，再度回到雙成長的軌道。

市場看好疫苗有效性及明年經濟將會持續復甦，各行業需求穩定增長，在5G、消費性電子及車用相關應用客戶加強拉貨下，崇越電營運返回成長軌道，不光11月營收7.5億元，重新站上業績回穩的7億元關卡，累計前11月合併營收亦達到71.56億元，崇越電指出，著眼於其他產業訂單持續回流挹注，預期全年營運將可達到成長目標，對明年營運亦持成長之看法。

崇越電主力產品係以Silicone為主之特用化學材料，應用範圍廣泛，包含食衣住行育樂各類型產品，公司專攻高階應用，提供超過一萬家客戶材料與設備之完整解決方案。展望明年，崇越電表示，未來將持續投入開發新產品，提供多元客製化應用以搶占市場先機；目前崇越電已打入5G、電動車等市場主流趨勢之應用，未來將持續受惠，營運可望穩健向上。

(工商 )