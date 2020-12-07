全球高爾夫球產業彈升，助攻國內代工廠旺季表現，大田（8924）因客戶追單持續發酵，11月單月營收達4.01億元，年增達44.20％，累計今年前11月營收約34.76億元，幾乎追平去年同期的35.21億元，補回新冠肺炎（COVID-19）疫情在今年第二季造成的訂單流失。

大田7日公佈今年11月營收約4.01億元，比年同期的2.78億元，年增44.20％，累計今年前11月營收達34.76億元，比去年前11月的35.21億元，只差了4492萬元，只微跌1.28％。

大田指出，大田從今年7月以來，營收動能逐月恢復，主要是下游客戶追單積極，產能利用率大幅拉高。

同樣地，國內高爾夫球桿頭代工龍頭復盛（6670），11月的營收表現也已恢復去年同期的水準，復盛已公佈的11月營收約17.47億元，幾乎追年去年同期的17.64億元。

法人指出，目前正值高爾夫球桿頭代工產業的旺季，由於美國高爾夫球下游客戶銷售暢旺，對國內大廠追加訂單，使得國內高爾夫球桿頭代工四雄，旺季很 旺。

法人表示，包括大田、復盛、鉅明、以及明安等，訂單能見度都已到明年第一季了，甚至有些代工廠到明年第一季的產能訂單是滿載的。

(工商 )