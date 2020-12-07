華研音樂（8446）在經紀業務收入穩定回升下，單月營收重返億元大關。華研7日公告11月合併營收1.01億元，月增4.53％、年減20.73％；累計前11月營收10.64億元，年減22.22％。

華研表示，下半年藝人商演活動增加，公司營收逐月回升，11月營收重回億元大關。台灣防疫有成，目前旗下藝人已確定多場跨年活動演出，公司營收可維持穩定表現。

在疫情限制藝人公開演出期間，華研仍按計畫為旗下歌手製作發行單曲或專輯，維持歌手曝光、累積知名度，在公開活動逐步解封後，藝人很快能持續接到商演邀約。11月有周蕙兩場「漫步月光下」演唱會、動力火車花蓮「穀稻秋聲-2020富里山谷草地音樂節」壓軸演出等，貢獻公司營收穩定增加。

年底，華研藝人將參與台北、桃園、新竹、台中、台南等地演出，其中林宥嘉為台中跨年後的壓軸演出。至於許多公司因防疫而取消尾牙活動，華研音樂表示對公司的影響並不明顯。

華研近年持續拓展觸角，結合音樂內容開發製作、藝人經紀、文創IP肖像授權、影視內容投資等，進行多元化同業異業合作，發揮綜效。動力火車在花蓮「穀稻秋聲-2020富里山谷草地音樂節」演出全程於LINE MUSIC直播，他們耳熟能詳歌曲〈當〉、〈忠孝東路走九遍〉、〈彩虹〉等歌詞，化作「動力火車經典歌詞T」與文創電商平台Fandora Shop合作販售，創造藝人演出與歌曲IP的綜效。

文創IP授權的異業合作多樣化，包括授權募資平台創意商品創下銷售佳績，包括與嘖嘖募資合作「馬來貘X WOOD小金庫」、「奧樂雞X手手文創雞毛撢子」；另有跨界授權合作，例如戲劇《做工的人》授權合作桌遊、貼圖，公司代理的印花樂近日與OPEN家族推出聯名商品等。

(工商 )