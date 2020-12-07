新竹地區人口快速成長，帶來民眾購屋高度需求，導致有不肖業者利用「紅單」炒房，縣長楊文科強調將嚴厲打擊影響正常房市交易的不當行徑，但坊間仍認「紅單」不違法！縣府消保官邦忠和內政部地政司討論後，研擬「銷售紅單的法律責任」說明，將由內政部研訂相關細則後實施。

楊文科說，今年1月至11月為止，工務處在竹北市核發出的建築執照有183件、使用執照143件，顯見房地產交易熱絡，消保官靳邦忠針對「紅單炒房」開出全國第一張罰單，重罰業者120萬元，希望業者不要挑戰公權力，輕忽縣府的執法決心。

新竹縣對「紅單炒房」開罰後，近來有房市專家、地產大師或名嘴陸續在網路及媒體發表評論，宣稱「紅單」只是一種購買意願書，紅單買賣屬於契約自由，頂多是道德層次問題，並不違法！

靳邦忠指出，只要涉及預售屋銷售行為，就是法律層面問題，針對坊間「紅單不違法」等論調，與內政部地政司討論後研擬「銷售紅單的法律責任」說明。

靳邦忠以圖表介紹該說明，在預售屋買賣契約書正式簽訂之前，所有銷售行為都屬於「紅單」買賣，若未取得建照就進行銷售，就違反公寓大廈管理條例和公平交易法，經勸導仍不停止可處罰10萬到5千萬元。

「簽約就必須要有完整契約書！」靳邦忠說「紅單」不管是訂購意願書、預定單、暫訂單、代定單等名稱，沒有完整的契約書就不能跟消費者簽約，畢竟預售屋買賣和一般商品銷售完全不同，希望從事相關銷售的業者，能了解法律所有規範並遵行。

靳邦忠強調，中央與地方合作研擬的「銷售紅單的法律責任」說明，目的在維持正常交易環境和理性的房市交易秩序，讓房屋買賣市場更透明公開，以確保消費者的權利，絕對不是在打壓房價！

(中時 )