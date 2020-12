持修勇奪MAMA亞洲華語新人獎。(野聲音娛樂提供)

今年金曲獎最佳新人持修,去年底以《房間裡的大象 Elephant in the Room》專輯,瘋狂席捲聽眾感官,歌曲霸佔音樂榜單數月,成績亮眼!昨6日再傳捷報,持修獲頒國際獎項Mnet ASIAN MUSIC AWARDS Best New Asian Artist Mandarin (最佳亞洲華語新人獎),得知好消息,持修開心地在IG貼出獎盃的照片,寫道:「Thank you MAMA,與國際接軌了。」

全亞洲最大型的音樂盛會 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS昨在韓國舉行,雖採以線上直播方式進行,仍維持國際級規格水準,MAMA得獎名單由各領域業界專業人士推薦投票,分別從日本、泰國、印尼、越南以及華語區各選出一位得獎者,競爭激烈,再加上每位歌手一生僅有一次的「新人獎」機會,因此能獲頒最佳亞洲華語新人獎實為難得!持修昨獲獎項肯定,透過影片用簡短英文致謝,並傳達「My new-topia is music」,呼應本屆主題,而鄧紫棋則得到最佳亞洲藝人獎。

持修明年一月將辦專場演唱會。(野聲音娛樂提供)

持修常以肌肉照片與漂亮臉蛋形成反差,並自稱「真男人」,無論是在校園、音樂節,或各活動演出,台下粉絲無論男生女生總是大喊結婚,網路上更是結婚聲浪不斷,更多人期盼他辦個唱,如今歲末年初,大家的願望即將成真,持修今宣布將於明年1月3日及1月24日分別在北高舉辦「以結婚為前提」專場演唱會。

演唱會名稱自企劃發想、演出音樂、視覺設計,及現場所有環節,持修都親自參與其中,與團隊共同討論、發想,雖每天工作量龐大,持修仍將練團時間及創作時間排滿,讓經紀人看在眼裡相當心疼,反倒要求他多留點時間給自己休息,沒想到持修卻連休息時間也在寫歌創作,一心只想帶給歌迷「在音樂中『結婚』的感受」。

(中時 )