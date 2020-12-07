持修勇奪MAMA亞洲華語新人獎。（野聲音娛樂提供）

今年金曲獎最佳新人持修，去年底以《房間裡的大象 Elephant in the Room》專輯，瘋狂席捲聽眾感官，歌曲霸佔音樂榜單數月，成績亮眼！昨6日再傳捷報，持修獲頒國際獎項Mnet ASIAN MUSIC AWARDS Best New Asian Artist Mandarin （最佳亞洲華語新人獎），得知好消息，持修開心地在IG貼出獎盃的照片，寫道：「Thank you MAMA，與國際接軌了。」

全亞洲最大型的音樂盛會 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS昨在韓國舉行，雖採以線上直播方式進行，仍維持國際級規格水準，MAMA得獎名單由各領域業界專業人士推薦投票，分別從日本、泰國、印尼、越南以及華語區各選出一位得獎者，競爭激烈，再加上每位歌手一生僅有一次的「新人獎」機會，因此能獲頒最佳亞洲華語新人獎實為難得！持修昨獲獎項肯定，透過影片用簡短英文致謝，並傳達「My new-topia is music」，呼應本屆主題，而鄧紫棋則得到最佳亞洲藝人獎。

持修明年一月將辦專場演唱會。（野聲音娛樂提供）

持修常以肌肉照片與漂亮臉蛋形成反差，並自稱「真男人」，無論是在校園、音樂節，或各活動演出，台下粉絲無論男生女生總是大喊結婚，網路上更是結婚聲浪不斷，更多人期盼他辦個唱，如今歲末年初，大家的願望即將成真，持修今宣布將於明年1月3日及1月24日分別在北高舉辦「以結婚為前提」專場演唱會。

演唱會名稱自企劃發想、演出音樂、視覺設計，及現場所有環節，持修都親自參與其中，與團隊共同討論、發想，雖每天工作量龐大，持修仍將練團時間及創作時間排滿，讓經紀人看在眼裡相當心疼，反倒要求他多留點時間給自己休息，沒想到持修卻連休息時間也在寫歌創作，一心只想帶給歌迷「在音樂中『結婚』的感受」。

(中時 )