台北市萬華區艋舺青山王祭典今（7）日上午7時許正式落幕，不過鞭炮狂炸、垃圾隨地可見，還造成交通嚴重阻塞，讓附近居民怨聲載道。台北市議員邱威傑（呱吉）表示，去年就有接獲類似陳情，但今年卻衍生出更多的環境髒亂、隨地便溺等問題，且現場有許多警察和環保局人員駐守，見違法情事、違反協調會共識的狀況不斷發生，為何無法制止？

呱吉在臉書指出，今年適逢青山宮165周年，加上重現北港媽祖朝天宮媽祖來訪，讓今年的青山王祭活動更顯熱鬧，但從昨晚至今早7點，徹夜未停的煙火鞭炮聲、大量的垃圾、人群吵雜、環境髒汙，並非一般市民可以忍受，去年就接到一些針對青山宮夜巡時，噪音、違法施放煙火、亂丟菸蒂和垃圾的陳情，當下也要求相關單位，應透過與主辦方事前的協調會，具體提出相關規範來約束廟方及外來陣頭。

青山宮遶境惹來民怨，就連新北板橋、新莊都能聽到鞭炮聲，更有民眾在地方社團自嘲「房間窗戶根本第一觀景台」。（圖／翻攝自臉書《我是萬華人》）

根據環保局規定，以及10月6日的協調會紀錄，台北市各區從晚上10點到隔天上午8點，嚴禁燃放爆竹跟使用擴音設施，文教區、醫院和學校附近50公尺，也是全日禁止燃放爆竹。呱吉指出，此次青山王夜巡，卻在部分陣頭毫無約束下持續違規，更衍生許多垃圾堆積、隨地便溺的問題，造成當地居民及學童上學的痛苦，甚至引起路段壅塞，導致通勤也受到影響。

呱吉也提出質疑，為什麼現場那麼多警察和環保局人員，眼見違法情事、違反協調會共識的狀況不斷發生，卻無法制止？難道以祭典和民俗之名，便有著無視公權力的特權嗎？

呱吉希望市府這次務必痛定思痛檢討、拿出魄力，強力要求主辦單位依切結書內容，負責垃圾清運並恢復街道原狀，市府更應落實「臺北市民俗遶境、大型宗教慶典或類似活動標準作業程序」以及相關的協調會共識，於往後審核路權及場地使用時，將今年度的違規狀況納入檢討，才不會在舉行傳統文化活動的同時，傷害市民的身心健康。

此外，呱吉也呼籲警察單位，應徹查部分陣頭即被黑道勢力滲透的狀況，相信無論是廟方、市府都有想要多贏的初衷，自己後續也會持續監督市府，並和該區的議員合作，試圖找出傳統信仰祭典與周邊居民共存的方法。

今年艋舺青山宮適逢建宮165週年，加上重現北港媽祖朝天宮媽祖來訪，讓今年的青山王祭活動更顯熱鬧。 比起過年，萬華人每年可能更期待這三天的青山王暗訪，由靈安尊王沿街夜巡，軒社隨訪，庇佑在地居民平安健康。就好比當年SARS疫情肆虐時，靈安尊王... 由呱吉發佈於 2020年12月6日 星期日

(中時新聞網)