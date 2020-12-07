隨著基本薪資明年元旦起調漲，健保投保級距也將連動調整，衛福部社保司近日公布明年最新的健保投保金額級距，第一級距的投保金額將從去年的900元，調漲為1200元，自明年元旦起生效，估計約有280萬人受影響。

依據《全民健康保險法》規定，第一級距的投保金額必須要符合最低薪資標準，而明年因基本工資調漲至2萬4000元，最低的保費級距就直接往上跳一級，來到2萬4000元至2萬8800元級距，每月要繳的保費為1200元。

衛福部社保司司長商東福表示，這次第一級距約有280萬人受影響，平均每人約漲3元；影響人數第二多的則是投保等級為在第三組的鄰、里長，試算後平均調漲27元，影響人數約5萬。

商東福補充，除上述兩者外，投保金額在2萬8800元的自行開業技術員，保費每月也將增加70元，影響人數約5600人，而這次調整是為因應基本工資調升，至於健保費率是否也將於明年元旦同步調漲，以及具體的調漲幅度？目前仍在研議中。

(中時 )