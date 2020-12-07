基隆市政府今年結合冬季特有山、海特產，將在20日舉辦「山藥大餐」活動。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府今年結合冬季特有山、海特產，將在20日舉辦「山藥大餐」活動。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

時序進入秋冬，是基隆瑪陵山區「基隆山藥」及「白雪玉山藥」盛產季節，市府今年結合冬季山、海特產，將在20日舉辦「山藥大餐」活動，限量100桌，即日起開放報名。

副市長林永發說，「基隆山藥」是本市原生種，因基隆多雨、氣溫偏低，山藥具特點，其中包括生長期較長、口感較一般山藥更綿密，今年產量俱佳，為讓大家品嚐美味山藥，特別和在地海產結合，邀請到基隆港海產樓大廚親自下廚，推出結合山海精緻料理，讓本地及外縣市民眾知道基隆山藥。

產業發展處長黃駿逸表示，目前基隆市種植的山藥主要有「基隆山藥」與「白雪玉」2品種，市府近年積極推廣種植，並輔導協助農場及農會舉辦山藥認養、採山藥體驗和山藥大餐等，今年約有7.5公頃種植面積，質地精良，除提供民生消費市場外，近來也開發伴手禮盒、宅配服務，並與在地餐飲業合作開發多項以山藥入菜的佳餚、點心和飲品等，如山藥風味餐、山藥蛋糕、養生山藥飲等創意美食，吸引消費者前來品嚐。

產發處指出，今年「山藥大餐」活動將於20日在基隆港海產樓登場，9日上午9點起開放現場報名，限量100桌，每桌4500元，每人限購2桌，今年山藥大餐由海產樓主廚設計10道山藥料理，並結合當令本港海鮮，推出融合山、海滋味的山藥大餐，活動中更安排摸彩活動。

(中時 )