籃網新任總教練納許(Steve Nash)球員時代最擅長組織進攻，他的進攻火力與助攻能力都是史上罕見。納許執掌帥印之後卻提出「防守至上」的策略，找來擅長防守的助教Ime Udoka和Jacque Vaughn。

剛被換來的後衛薛米特(Landry Shamet)對《紐約郵報》說：「其實聯盟都是互相抄來抄去的，換個球隊也是做一樣的事。史帝夫(納許)全力強化防守，讓我看到很多前所未見的改變，有些跳脫框架、前衛的思考模式令人興奮。」

納許也是不得已的，NBA上季例行賽戰績前3強為公鹿、暴龍、湖人，正好就是球隊的防守實力排名。總冠軍湖人的進攻評比全聯盟第11，但防守評比全聯盟第3才是他們摘冠的重要因素。籃網則在首輪被暴龍4戰橫掃。納許說：「顯然我們必須是防守非常好的球隊才能爭搶冠軍，如果我們做不到，肯定無法進入爭冠行列的。」

後衛哈里斯(Joe Harris)說：「我們的防守哲學改變，重點在於更有侵略性，破壞對手的進攻節奏。運用高度與體能、優秀的籃框防禦，讓後衛能向對手控球者施加更大壓力。」籃網上季的防守評比全聯盟第9。

(中時新聞網)