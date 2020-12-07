猴硐至瑞芳中斷 公路客運疏運破1.8萬人次

台鐵往東方向的列車，因猴硐至瑞芳段沿線山坡坍方，目前中斷搶通中。台鐵局統計至今日11時止，共影響21列次、旅客人數約475人，自4日起累計至今，共影響340列次、旅客人數3萬4033人。至於公路客運協助接駁方面，公路總局統計，截至下午2時止，疏運1萬8639人次。

有關今日台鐵的列車行駛計畫，在對號列車部分，樹林往東方向列車，在樹林至宜蘭間停駛。因編組運用關係，全縣停駛共9列次，包含：樹林-台東642、410次，樹林-花蓮605、212、241次，樹林-蘇澳262、261次，台東-花蓮611、439次。

因編組運用關係，七堵-花蓮間停駛272、175、271、280、282次；因編組運用調整開行區間為，1次從七堵-高雄-台東-花蓮行駛、2次從花蓮-台東-高雄-七堵行駛。

東部往北，只行駛至宜蘭站；西部往東部跨線列車行駛至七堵站；東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

12月7日至12月13日，部分列車增停，包含：441次增停鹿野站、關山站；324次增停鹿野站。

區間車部分：台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳；宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐；支線：平溪線、深澳線停駛。

瑞芳-猴硐間的市區公車接駁，自5時30分至23時止，7日11時止，統計共開行客運72班車、疏運旅客約424人。

公路客運協助接駁部分，公路總局統計至6日止，公路客運總計開行5454班，總計疏運12萬7430人次；今日預計開行1527班次，可提供4萬7427座位數，截至下午2時止，已開行828班次，疏運1萬8639人次。

(中時 )