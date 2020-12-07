隨著科技發達，車子設計也愈來愈智能化，不僅會提醒駕駛繫安全帶、加油等，甚至還有許多便利的功能。不過，有一名網友表示，行車到一半，突見到儀表板「烏龜」示警燈，讓他看了一頭霧水，而內行網友看了也跳出來解答。

原PO 5日於《爆廢2公社》發文表示，開車開到一半，儀表板上方「烏龜」警示燈突然亮起，由於過去該燈號也從未亮起，一時間也不懂意思為何，原PO打趣地說「車內找了半天也沒發現有烏龜呀。」

烏龜圖案的警示燈亮起，令原PO不知所措。（圖／翻攝自《爆廢2公社》)

不少網友見了也發揮幽默感表示，「還有兔子呢！」、「養烏龜水要換不然很臭」、「龜一點，別太衝」、「代表你開太慢了」、「你是不是整路都龜速行駛」、「車輛已出現故障但能行駛，限制速度10公里方便開到修理點維修」；其中有知情網友透露「有這種儀表板，通常都是大型車」。

據《今日新聞》報導，一名資深大卡車司機表示，這樣的儀表板是日本車款獨有的，代表「低速」的意思，當打檔到低速時，「烏龜」燈就會亮起；反之，當打檔至高速時，「兔子」燈就會亮起，並非車子有故障、損壞問題。

另外，機油大廠《Total》過去也於粉專解析指出，通常大車的檔位與一般轎車不同，退檔也不只一檔。大部分的大車都會有「烏龜」、「兔子」符號，分別為「Ｈi」及「LO」。HI可以說是空車檔，也算是高速巡航檔；LO載重檔，有載貨時起步用，也就是說，假設我們看到排檔桿有8個檔位，實際上要在搭上HI、LO檔就有16個檔位，當然現在也有自排的大車，在操作上就相對沒有那麼複雜。

檔位幾檔才算多，大車的檔位甚至有16檔以上 大車的檔位也很有趣，不僅檔位與一般車輛不同，退檔也不只一檔！而且前進的十幾個檔，怎麼打？ 部分大車的儀表板上會有兔子烏龜符號 分別為兔子『HI』🐰... 由 Total 發佈於 2018年5月16日 星期三

(中時新聞網)