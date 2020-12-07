今年最獲外資青睞的印度股市，已經連10周吸金，不僅是11月吸金王，也是今年以來唯一外資買盤翻正的國家。PGIM Jennison團隊表示，雖然印度通膨水準仍處於高水位，不過印度經濟成長動能良好，印度央行維持回購利率在4%不變，印度央行行長也強調，經濟已漸好轉但尚未見到全面性復甦，未來政策方針會致力於提振經濟成長動能，2021年將延續寬鬆貨幣政策基調不變，整體符合市場預期。PGIM Jennison團隊進一步說明，雖然印度股市持續吸金與揚升，不過，最新公布的印度11月製造業及服務業PMI分別自10月高位回落，中斷自低點以來數月連續回升的走勢，另外，新訂單增速放緩，製造業對前景的樂觀情緒也出現小幅回落。

不過整體而言，短期數據回檔無礙於印度整體經濟回升的走勢。

標普孟買Sensex指數近期屢創新高，市場大受鼓舞的主因是疫苗利多，英國展開疫苗接種。全球首支宣布有效的新冠疫苗，由美國輝瑞藥廠、德國BioNTech生技共同研發，今天(12/7)開始將正式在英國開打，現年94歲的英國女王伊莉莎白二世夫婦，帶頭接種疫苗，希望提高民眾的接種意願。此外，印度疫情出現降溫跡象，也拉抬投資人信心。法人認為，鑑於新冠疫苗的成功及政府抗疫有成，市場對經濟復甦持正面態度。人們原本擔心印度是否需要實施新一輪封鎖措施，但這些擔憂已經消失。

(時報資訊)