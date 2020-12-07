致伸科技 (4915)11月份合併營收為新台幣70.7億元，月成長8%，為公司今年單月營收的次高紀錄，累計前11月份合併營收則為新台幣623.2億元。

11月份營收能繼續向上走高，主要受惠家用娛樂音響系統需求勁揚帶動營收，此外居家辦公和電競相關介面裝置及車用、警用相機產品亦都較10月份成長。

致伸有效整合獨特性的三感合一（視覺，聽覺，觸覺）與領先市場的技術優勢，為客戶提供一站式相關領域應用的新產品。展望2021年，於車用、物聯網與智慧家庭等商業用、工業用策略耕耘將逐步展現貢獻，為公司挹注下一波成長的動能。管理階層對整體獲利結構的優化與成長具有相當的信心。

致伸( 4915 )第三季財報成績靚，EPS達1.73元，刷新歷史紀錄，累計前三季EPS達3.48元。展望後市，第四季因家用Audio產品與視訊會議影像相關產品皆有新案量產，業績發展穩健；今年耳機與高階聲學新案將帶動Audio業務獲利大幅成長，汽車電子、視訊會議與IoT產品線也將增加貢獻。致伸泰國自建工廠預估明年下半年完工，將成為中國以外的最大製造基地。

(時報資訊)