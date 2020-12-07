日股在連漲五周後引發市場已經過熱的擔憂，並觸發獲利了結賣壓，周一日股收低，日經指數從逾29年半高點回落。

受上周五美股再創新高激勵，東京股市周一早盤走高，惟獲利了結賣壓使日股由升轉跌。周一收盤，日經225指數跌0.76%，為26,547.44點，開盤時曾觸及1991年4月來新高。東證一部指數收跌0.86%，為1,760.75點。

日本首相菅義偉表示，他最快將在本周敲定一項經濟振興方案，而綠能與數位產業方面的計畫，將成為經濟從新冠衝擊中復甦的核心。

除了市場恐已過熱的擔憂常觸發獲利了結賣壓外，國內新冠肺炎疫情急升，以及美中緊張關係導致美股期貨下跌，都為日股帶來壓力。稍早前路透報導，消息人士透露美國政府準備另外制裁至少12名中國官員，理由是他們涉及取消多名香港民主派人士的議員資格。

東證30核心指數中，以信越化學跌2.62%，日本電產跌2.22%，表現最疲弱。半導體股隨美國同業上揚，愛德萬測試收漲0.54%，東京威力科創漲1.4%。

(時報資訊)