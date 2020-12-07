台中市長盧秀燕主持國際事務委員會，針對國際交流合作議題討論，期望在全球新冠肺炎疫情的嚴峻考驗下，更多元方式推動國際交流。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府國際事務委員擁有六都等地方政府少見的菁英陣容，其中楊進添、歐鴻鍊曾任外交部長，夏立言曾任陸委會主委、外交部政務次長、國防部副部長，張良任曾任國防部副部長，曾任外交部政務次長的副市長令狐榮達兼任副主委，及曾任駐波蘭大使的劉宜民，網羅外交、國安、兩岸等涉外事務菁英，藉由豐富經驗，將台中推向國際。

台中市長盧秀燕主持國際事務委員會，針對國際交流合作議題討論，期望在全球新冠肺炎疫情的嚴峻考驗下，更多元方式推動國際交流。該會議共計府內外25名委員出席，包括產、官、學界菁英代表，曾任我國中央部會首長的楊進添、歐鴻鍊、夏立言、張良任四名部長級委員出席。

盧秀燕強調，今年全球面對新冠肺炎疫情考驗，台中是一座國際化城市，在產業、觀光等面向受到相當程度衝擊。

市府全體動員成功舉辦2020台灣燈會、台中購物節、新社花海暨台中國際花毯節等活動，吸引大量觀光消費人潮，讓台中在防疫之下兼顧民生經濟。

許多旅居海外的優秀青年學子、專家也紛紛返鄉，市府並研議提供實習、短期聘用等合作方案，讓這些人才能為台中貢獻所長。

群健有線公司顧問余宗艺、車王電子董事長蔡裕慶、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、台灣大方廣人文美學協會理事長林慧芬，以及台中市勤益科技大學、亞洲大學、台灣體育運動大學、朝陽科技大學等大專院校代表也出席提供專業意見，同心協力推展台中城市外交及國際交流。

與會委員就疫情期間的國際教育交流、文化觀光、國際人才晉用、招商引資等議題提供具體建言。

市府祕書處表示，市府於2011年1月成立國際事務委員會，成員除由府內相關局處首長兼任，並遴聘外交、經貿、文化等領域學者專家或社會人士，每半年召開會議討論、協調台中城市外交及相關國際政策。

這屆委員共36人皆為無給職，除出席會議提供專業意見，並協助接待重要外賓及代表市府出席重要國際會議或活動，在國際上為台中市發聲。

(中時 )