拋棄年薪500萬投入畫畫創作的明星郭彥甫，在美學之路上，逐步建立自己標誌與品牌，13日將於台中市葫蘆墩文化中心舉辦「比昨天的自己更好」講座，分享藉由內在掏掘、反省與自我對話，取得現實與夢想、心與欲望的平衡。

郭彥甫跨足音樂、主持、戲劇表演等領域，從演藝圈到藝術界的職場轉換，從中體悟身分無法界定個人，唯有心緒態度才得以看見人的本質。他的作品至各國參展展，更在法國羅浮宮卡爾塞廳展出，在美學之路上，逐步建立起屬於自己的標誌與品牌。

郭彥甫剖析人生抉擇帶來的思索與改變，重新審視日常思維且持續的進化練習，誠實的思考、理解真正的自己，將會有非凡的收穫。

郭彥甫表示，負面思緒將導致現代人心走向貧乏潰堤，學習不批判自己，而是永遠站在別人角度思考，將會得到很多原諒；世界越複雜必須化繁為簡方能自在，不討好不委屈的跟世界相處，感謝所有遭遇，無論好與壞都是美好的果實。

(中時 )