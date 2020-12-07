中興大學來自台灣、印尼、越南、馬來西亞4國研究生組成的「Wonder Earth」團隊，參與今年中鼎教育基金會及台灣企業永續研訓中心舉辦的「企業社會責任領航計畫 CSR Captain Program」，以環保科技公司進行分析，並提出具體的企業社會責任計畫與評估指標，從12組競爭隊伍中脫穎而出，榮獲「中鼎CSR獎學金」第一名。

興大表示，「Wonder Earth」團隊有印尼籍的國際農學碩士學位學程文容嘉、越南籍的武阮明莊、台灣籍的何健銘及馬來西亞籍的生物產業管理研究所庄秉勛等跨國成員組成，他們以「優勝奈米科技（UWin Nanotech）」公司為討論主題，分析電子廢棄物的處理模式、剝離貴金屬的專利技術及對企業社會責任貢獻，並探討相對應的聯合國永續發展目標。

「Wonder Earth」團隊規劃《The Green Golden Project》，透過科學教育營隊、手機應用程式及社群媒體分享與捐款等3項子計畫，結合公司資源與技術，進而強化其企業社會責任。

何健銘表示，這是一次相當寶貴的經驗，不僅學習到了各企業推行社會責任，更在與他校隊伍互動交流，接觸更加多元的思維。

(中時 )