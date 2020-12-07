今天上午10點左右彰化二水1名鄭姓女子，因傷害罪嫌遭通緝，7日上午警方至鄭女家中拘提，鄭女一時情緒失控，跑到家中3樓屋頂，雙腳懸空在屋外，頻頻大喊「我不想活了」，警方通報消防隊員搶救，鄭女友人到現場表示會幫忙籌措罰金，想突破女子心防，最後在消防隊員的營救下，順利將鄭女搶救下來，撿回一命。

據了解，鄭姓女子因傷害罪嫌，遭判處拘役30天，得易科罰金，1千元折算1日，但鄭女繳不出罰金，最後遭通緝，今天警方到場才情緒失控，衝到3樓，還爬到屋簷外面；雙方僵持將盡30分鐘，鄭女友人表示為了3萬自殺不值得，並同意幫忙繳清罰金才讓女子情緒稍微緩和。

二水消防分隊表示，今天10點41分獲報，有女子坐在3樓的屋頂上方，情緒激動情況危急，抵達現場後該女子雙腳懸空，掛在屋簷外，進入屋內後發現女子將3樓房門反鎖，因此從2樓陽台架設雙節梯，進入3樓，同時準備氣墊以防萬一。

警方表示，鄭女2019年8月因為債務糾紛，與前男友起了爭執，不小心用鑰匙刺傷對方，遭提高傷害，但鄭女遲遲未到案，也沒有繳納罰金，上月27日遭通緝，今見警方上門逮捕，一時群緒激動，所幸在消防員的協助下，未釀成大禍。

(中時 )