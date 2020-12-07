苗栗縣政府首創編印數位版及紙本的「苗栗盡靚」客語日曆，結合客家俗話、諺語，傳承客語打造「客家就係生活，生活就係客家」的苗栗。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府首創編印數位版及紙本的「苗栗盡靚」客語日曆，結合客家俗話、諺語，7日發表客語日曆。（何冠嫻攝）

苗栗縣為客家大縣，為發揚客家文化將客語融入生活，苗栗縣政府首創編印數位版及紙本的「苗栗盡靚」客語日曆，搭配每天1句客家俗諺語，傳承老祖宗智慧與說話藝術。7日苗栗縣長徐耀昌發表成果，期望大家「共下來講客」，打造「客家就係生活，生活就係客家」的苗栗。

徐耀昌表示，客家諺語精純簡潔，是客家話的精華，縣府創新編印專屬苗栗的特色日曆選錄的客家俗話、諺語具有濃郁的生活氣息，且饒富趣味與哲理，讓大人小孩都能輕鬆學客家話，進而了解客家文化。

縣府文化觀光局長林彥甫指出，客語日曆順利出版，要感謝客家貢獻獎者得主龔萬灶免費授權縣府使用其編著的「客家俗話諺語師父話」文字，共收錄365則客家諺語，並搭配拼音、釋義，同時也感謝同為客家貢獻獎得主徐煥昇、影像專家林家安及施富錡委員協助設計、編輯及校對。

龔萬灶表示，客家話面臨失傳，但在苗栗大力支持與推動下，讓客語傳承看見希望，希望藉由日曆1天1句客家俗語、諺語，傳承老祖宗的智慧與藝術。

文觀局指出，日曆除紙本外，還有官方及民間數位版，提供工商企業下載印製，自明年1月1日起，客語日曆將會放在文化觀光局官網上，並提供電子書供民眾下載使用，12日上午9時起在文觀局服務台更開放民眾索取，凡是居住苗栗縣的鄉親憑通過客語認證證書正本或影本（不限年度、腔調及級別）均可換取，限量300本，每人限領1本，領完為止。

(中時 )