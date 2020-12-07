富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，可愛有朝氣的模樣，讓她成為日網站Kerorin’s Life Scoop探討中職啦啦隊討論度冠軍，日前突然在IG曬出穿著細肩帶深V上衣的照片，傲人雙峰幾乎呼之欲出，引起粉絲暴動。

丹丹深夜在IG發文寫道：「夜深了⋯無意間翻到一張，很喜歡很喜歡的照片」，只見她穿著細肩帶深V上衣，左手正好放在額頭上整理頭髮，而一對傲人雙峰幾乎要撐破上衣，深邃事業線更是讓人看了鼻血直流，好身材可以說是讓人一覽無遺，也算是送給粉絲的深夜福利，立刻引起熱烈討論。

對此粉絲紛紛留言：「鼻血有點止不住，麻煩」、「這張意境很棒，辣模路線沒有任何違和感」、「太辣了喔要讓人受不了，要直奔急診室了」，對此丹丹表示：「是無意間拍到的照片，很多時候都是一瞬間的事，然後再也拍不出一樣的感覺」，似乎對於無法神還原當時照片感到無奈。

根據《三立新聞網》報導，丹丹表示會引起粉絲討論，或許和在球場上包緊緊的形象落差有關，她更透露這張照片6月就拍了，猶豫了半年才決定放上IG，接著強調：「這張照片應該是泳裝照之外的『最大尺度』」。

(中時新聞網)