經營甜點店的女子小可（化名）上健身房訓練，由已婚男教練阿南（化名）一對一指導，結果重訓姿勢喬著喬著兩人喬上床，不但發生多次性關係，還在小可店內擁抱、親吻，被岳父大人在店外「直擊」。阿南正在攻讀碩士的妻子小莉（化名）知情後痛苦萬分，課業也無法繼續，憤而提告向小可求償100萬元。台北地院審理後，判小可得賠小莉30萬元。可上訴

根據判決書，小莉與阿南2017年結婚，原本幸福美滿，但去年7月，赫然從老公口袋發現有小可名字的名牌及泡湯票根，追問之下得知丈夫偷吃健身房女學員，之後更傳訊「想逃避甚至離開」、「我不想這樣的生活」給她。

小莉驚覺事態嚴重，當天晚上直接到小可經營的甜點店找人，沒想到當場被父親看到小可正與阿南擁抱親吻。阿南自己在法庭證稱，「我岳父發現我和小可在她經營的甜點店內有擁抱、親吻的行為。當時岳父站在甜點店玻璃窗外，我走出店外去跟他談話，岳父問我在幹嘛，但我不知道怎麼回答，結果岳父就幫我禱告隨即離開了。」。

事後阿南寫下2份悔過書，承認從今年初和小可發生性行為，並且坦承小可於今年1月間就得知原來她愛上的有婦之夫，但卻不願意踩剎車仍繼續這段不倫戀。

小莉指控，她曾在打電話、甚至帶著自己母親到小可開的甜點店跟她溝通，小可當下表示會結束這段不正常關係，卻私下逼迫阿南要跟她離婚。

小可則辯稱，一開始不知道阿南已婚，他假裝單身猛烈追求，直到今年4月20日接到小莉電話才得知原來阿南是有婦之夫，立刻與他斷絕往來。

台北地院法官審理認為，小可今年1、2月就知道阿南是有婦之夫，卻維持男女朋友交往及性關係，確實侵害小莉配偶法益重大，考量她一開始不知道阿南已婚身分，遭欺騙才交往，判賠30萬元。可上訴。

(中時新聞網)