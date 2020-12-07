喜愛使用Android手機的朋友快來看看，Google官方部落格預告，雖然歐美地區有不少已經進入12月的年終假期，但是他們已經準備好不少新功能，來為你的數位生活帶來全新的體驗！

根據Google官方部落格，他們已經帶來的全新功能有6項。第一，在最新的Gboard beta中，加入更多混合表情符號的功能。如果你總是覺得表情符號不符合你的需求，你將可以選定特定的表情符號，組合成獨一無二的表情，例如有著鳳梨頭的微小表情，展現你的最新造型！第二，隨著耳朵經濟的興起，越來越多人喜愛聆聽Podcast或是有聲書，不過並不是所有書籍出版品都會以有聲書的方式出版，藉由Google最新技術，他們能自動透過電腦將文字內容轉為有聲書，帶給你更多有聲書品項的選擇。

第三，喜愛使用Google Maps的朋友，是不是經常需要輸入特定地址來找尋最佳路線，讓你覺得很花時間。為了便利使用者，使用者將可在釘選常去的地點，或是慣常使用的大眾交通運輸路徑，讓你不需要輸入任何資訊，只要輕鬆點選，就能看見最新的推薦行車路徑以及預定到達時間等資訊。

第四，使用者可以使用最新的Nearby Share功能，向其他Android用戶分享你最愛的應用程式，一起栽入你最愛的數位世界，共享一樣的價值觀與經驗。此外，Google Auto也向全球額外的36個國家推出，讓駕駛特定車種的駕駛人，可以在行車時便利的將使用Google Auto這項車載系統來為你提供導航或是其他娛樂服務。而專為殘疾人士推出的Voice Access功能則讓你可用將簡短的語音命令與特定的應用程式繃定，例如打開相片(open Photos)、點擊搜尋（tap Search）來使用你的手機。

(科技)