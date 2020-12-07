為讓更多吃貨認識旗下餐廳，王品集團以「美食，就是療癒」概念，打造台北捷運板南線的車廂，集合「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田PUTIEN」、「沐越 Mu Viet 越式料理」三大人氣餐廳經典菜色為主題，將車廂妝點成「繽紛烤鴨餐廳」、「米其林星光大道」、「越南湄公河市集」三種風格，讓搭捷運民眾能拍照打卡，創下餐飲業界先例。

配合旗下「泛中餐」美食列車開跑推好康，王品集團自12月7日起至2021年1月7日推出掃描享鴨車廂內QR code，挑戰「片鴨遊戲」，有機會獲得半鴨五折。12月7日-1月31日與莆田的主題車廂拍照，上傳至莆田FB指定貼文，就能抽雙人摘星宴（價值1,408元）。12月9日~1月31日於沐越臉書參加票選最佳奧黛小姐，再抽3萬元國內旅遊金。

王品板南線美食列車第1、2節車廂是年賣7萬隻烤鴨品牌「享鴨」，四色繽紛色塊車廂裡，將兩個手拉環拉近，經典菜色「白糖酥胸」與「鴨肉捲餅」就會從手拉環上躍出。第3、4節車廂是米其林一星中餐廳莆田PUTIEN，將車廂地板打造成星光大道。5.6節車廂為「沐越」主日題，車廂地板以湄公河為設計主題，河面上飄著小船、載著人，3D設計讓每位乘客就像在越南水上市集，不能出國也可以體驗異國風情，車廂內還能看見沐越同仁穿著越南傳統服飾，化身「奧黛」美食大使。

捷運板南線23站，幾乎站站都有王品集團的美味餐廳，這次板南線「王品泛中餐」列車，享鴨可以在板橋站、忠孝敦化站下車；沐越就在忠孝復興站１號出口旁邊；莆田PUTIEN也在忠孝復興站下車，位於SOGO百貨12樓。「王品集團餐廳向來重視美味、服務和用餐氛圍，享鴨主打「功夫烤鴨，一鴨多饗」，2人也能輕鬆吃烤鴨。

莆田PUTIEN連續四年蟬聯新加坡米其林一星中餐廳，最近更榮獲2020年網路口碑之星～傑出人氣獎，憑藉對好食材的堅持，經典摘星好菜莆田至寶「翠玉白菜燉軟豆腐」年銷超過十萬份；最佳人氣的「金絲麥片蝦」，以星洲麥片搭配酥脆鮮蝦，口味鹹香微辣備受顧客肯定。沐越主打華麗精緻「越式宮廷料理」，推出叻沙羊肉推推鍋、迷路雞和宮廷火焰蝦菜色，王品集團標榜藉此讓民眾視覺和味覺一次滿足。

(工商 )