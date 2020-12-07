綜藝天后小S（徐熙娣）每談到家庭總是散發幸福氛圍，她昨（6日）則預警PO與老公許雅鈞合照放閃，大讚：「我老公是世界上最愛我、最疼我、心中只有我的男人！」不過卻有眼尖網友發現，許雅鈞嘴上冒紅色傷痕，引來部分網友留言「家暴」、「被打」，對此，小S也跳出來正面回應。

小S和許雅鈞2005年結婚，育有3個女兒，幸福組成一家5口，小S昨則在網上曬貼臉許雅鈞合照，並感性說，許雅鈞是最愛她、疼她、心中只有她的男人「我愛他，從20年前到現在，我只有越來越愛他！我感謝一切」，小S突然其來的告白，還遭網狂虧她是否喝醉，小S也強調她沒喝醉「真心話啦！」

小S和許雅鈞2005年結婚，育有3個女兒，幸福組成一家5口。（圖／本報系資料照片）

不過許雅鈞嘴角的紅色傷痕卻意外引發討論，對此，小S也跳出來說明：「我老公有痘痘、常被拍到莫名其妙的照片！但沒有他我活不下去～」，有粉絲也驚呼：「雅鈞的右下角有顆痘痘」，還釣出小S回應：「性感吧？」

但卻有網友挑釁留言「媒體明天又說你被打了」、「家暴的傳言一定是假」，小S也逐一回應「打哪？」、「如果你相信，就不要關注我吧？」不過則有網友留言安慰：「夫妻間的關係只有夫妻之間最清楚，所以何需太在乎那些見不得別人好的人呢？」小S也認同回應：「你懂我！但太多人糟蹋我老公！他真的是一個好人，好到我離不開他！」

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(中時新聞網)