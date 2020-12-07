台南肉品進口業者7日在市長黃偉哲見證下，簽署宣示「萊豬零輸入」。（李宜杰攝）

台南肉品進口業者7日在市長黃偉哲（前排左四）見證下，簽署宣示「萊豬零輸入」。（李宜杰攝）

距離美豬、美牛擴大開放進口只剩不到3周，台南市進出口商業同業公會與南市12家進口業者達成共識，明年起將不再進口萊豬，並於7日中午在台南市長黃偉哲的見證下，一同簽署宣示「萊豬零輸入」。台南進口商之一的永連貿易有限公司負責人錢植禮坦言，消費者對美豬已經失去信心，因此就算進口也沒市場，並強調業者「還不至於做賠本生意。」

台南市進出口商業同業公會理事長褚顯明表示，23年前台灣發生口蹄疫時，台灣有1400多萬頭豬，但現在只有500多萬頭，是否不夠吃？其實這數目很夠吃，包括豬心、豬肝等內臟部位甚至已供過於求。褚顯明還稱，曾有進口商告訴他，美豬在台灣進口豬肉的13個國家中，只占第7、8名，數量非常少，進口商將從第1名的阿根廷或第2名的義大利進口，民眾無須過度恐慌。

另外，農委會主委陳吉仲日前表示，萊豬開放進口僅標示產地、不會標示萊劑，並稱「全世界沒有一個國家這樣做，全部都以標示產地來源國為主。」對此，錢植禮認為，既然不會標示萊劑，消費者看到美豬就會更加擔心，也就更不會買了，因此進口商犯不著做賠本生意。

褚顯明也說，美豬中有萊劑的比例大約僅1、2成，數量相當少，再加上業者已於源頭主動管控，宣示不進口萊豬，民眾無須過於擔心。褚顯明還稱，台灣的肉製品如肉鬆、肉脯等，一定要使用溫體肉，若使用冷凍豬口味會變調，因此在種種條件下，消費者的信心應可以恢復許多。

台南市長黃偉哲7日表示，感謝業者主動站出來，讓市民可以安心、放心吃，他也同時稱，這個議題已經被政治口水淹沒，希望能還原至公共政策，大家坐下來冷靜、理性討論。

南市府衛生局長許以霖則稱，明年新規定正式施行後，南市府的檢驗人員將增加2至3倍以上，為民眾健康把關。另外，明年新規定正式施行後，未依規定標示者，依《食安法》第47條規定，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者處4萬元以上、40萬元以下罰鍰；若檢驗動物用藥含量超過安全容許量，將處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

(中時 )