好不容易買到對號座車票，卻白白奉送給只買站票的人！一名網友忿忿不平地表示，他兩周前上網預購好車票，不料上車後遇到一名阿嬤坐著他的位置，「說站立會不舒服」，在眾目睽睽下，原PO不敢大聲，就這樣自站了1小時。

「有沒有對號座被阿嬤佔走的八卦」，原PO在PTT分享，他從桃園搭台鐵太魯閣號列車回台中工作，為了有位子坐，兩周前就上網買票，但上了車，發現一名阿嬤坐在他的位置上。

起初他以為阿嬤坐錯了，拿出車票告訴對方，怎知阿嬤拿出「站票」，理直氣壯說自己也買了票，「因為站著不舒服」才坐下來。阿嬤巴著位子不放，讓原PO不知所措，「全車的人都在看我們，又不能把阿嬤趕走」。

「等列車長走到我們這節車廂驗票，已經快到站了」，就這樣眼睜睜被阿嬤佔了位。網友替他抱不平，「叫阿嬤起來啊！多花錢買假的嗎」、「我就趕過人，真的看你敢不敢」、「車上其他乘客也不一定支持阿嬤，講道理的話，阿嬤根本站不住腳」、「就是有人會讓座，才讓這種人食髓知味」。

(中時新聞網)