男生、女生談戀愛都該睜大眼睛，最不該為愛犧牲自己！資深媒體人丁學偉在節目上分享一個愛到犯罪的真實案例，一名正妹交往軟爛男卻不懂醒悟，為兩人的生活開銷跑去借錢，還不出錢時找男友商量，沒想到男方竟要她用「本錢賺」，正妹還真的傻傻下海，最後為錢走險，觸犯法律。

丁學偉在《震震有詞》節目中，分享「為愛犧牲」的慘痛案例，一名正妹戀上軟爛男，即使愛得再深，仍得應付經濟問題，她為了兩人能活下去，跟人借款4千元，但到還款時卻遲遲無法拿錢出來，因此跟男友討論如何解決，結果男方根本沒想要幫忙，直呼大家都沒錢，「那用最原始的『本錢』去賺錢」，當然不是他自己去賺，而是推女友去賣淫，讓丁學偉難以理解，直呼根本「渣男」。

正妹聽了男友殘忍的回應，竟真的去做風俗女，意外遇上出手闊綽的客人，但給越多錢要求也越多，客人表示願意多付錢，希望將激戰過程拍下作紀念，正妹點頭答應，錢到手後，她動起歪腦筋，計畫跟男友一同施行「仙人跳」，約好第二次性交易後，男方帶了一堆人去恐嚇，威脅對方給36萬，「要不然你就死定了」，但丁學偉透露結局慘烈，雖然仙人跳成功，但這對情侶行跡敗露，不久後就被找到並吃上官司。

心理分析學家邱文仁解析正妹聽從軟爛男友指示的狀況，認為女方心理相當匱乏，甚至可能自小沒人愛，「只要今天有一個人走到她前面，跟她說我愛妳，她就相信了，而且信到底」，之後被以愛之名要求任何事，她內心其實都沒有空間去消化、理解事情的對錯，還說這女生要的就是愛，以為軟爛男友要她下海的指令也是愛，「她覺得她是為愛犧牲」。

(中時新聞網)