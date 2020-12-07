新北市樹林區三俊街原有一塊1500坪的國有地，長期被鐵皮圍牆圍著，遍佈雜草、樹叢和垃圾，當地居民飽受蚊蟲孳生、髒亂困擾，三龍里長周淑甘找來新北市議員廖宜琨、立法委員蘇巧慧商討土地改造，成功向國產署爭取國有地活化再利用，拆掉鐵皮、增設人行道、小菜園，使髒亂的廢棄雜物堆積處轉變成里民周末野餐、種菜小天地。

三龍里綠家園今舉行啟用儀式，許多里民聚集在煥然一新的綠地享用現做麻糬、飲品。周淑甘表示，這塊國有地原本被鐵皮圍牆包圍，內有許多大樹，許多落葉都會掉在附近道路排水溝，造成堵塞淹水，當地居民深受其擾，但因為國有地不能隨意砍除樹木，問題一直無法解決，只好找民代協助處理。

廖宜琨表示，國產署原計畫將該塊地承租給工業區使用，但經蘇巧慧協商後，順利將土地活化再利用，當初拆除鐵皮圍籬後，發現裡面堆有大量家庭、工業垃圾，請了20台垃圾車才清運完成，之後歷經7個月改造、耗費560多萬元，終於整地完成，國產署也以2年1約的方式交由區公所代為管理。

廖宜琨補充，土地整地完成後，除了增設人行道、多出綠地外，也有可食地景供三龍里志工種菜，蔬菜同時使用在三龍里的老人共餐上，綠家園落成不只造福三龍里民，周邊的三多里也多了一處活動空間，之後會與樹林分局協商在周邊增設監視器，保障里民安全，而環境維護則須大家共同來維護。

(中時 )