央行將於今天下午4時30分舉行記者會，由總裁楊金龍主持。市場揣測會議內容和匯市相關！央行罕見在理監事會召開前，由總裁親自主持記者會。

新台幣今年以來持續走升，引發企業匯損頻頻。楊金龍日前在立法院時指出，傳產業者認為新台幣升值影響業績，針對他們的意見，央行FB（臉書）上有做說明，並非新台幣匯率的影響，主要是因為國際需求下降，導致傳產不佳。今年以來，新台幣匯率升值幅度與韓元差不多，新加坡幣則是貶值。

楊金龍強調，央行調節匯市的工具，包括匯市失序時直接進場調節，其次若疑有外資炒匯時，會找外資來談，還有匯市交易的即時通報系統等。針對市場預測2021年第四季新台幣匯率會至27.5元，「這個做為參考就好，匯率很難預測」，投資銀行的看法其實好壞參半，畢竟未來1個月、3個月的匯率都無法估計，如何預測到2021年第四季。

針對日前監察院去函央行，楊金龍證實，監察院有來函，主要是了解匯率情況而已，及在什麼情況下進場調節。央行也已回覆強調央行職責是維持匯率穩定。

(時報資訊)