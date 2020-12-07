智邦(2345)11月營收雙增，現階段在新冠疫情帶動的遠端商機，加上5G建設的重啟，都將為智邦延續營運動能。

智邦11月份合併營收為49.91億元，月增加15%、年增加17.07%；截至前11月累計合併營收為481.2億元，年減少約4.28%。

全球受到新冠肺炎疫情衝擊，預計第四季居家辦公、遠距教學趨勢將延續，且至少會持續到明年至少上半年，也帶動資料中心和伺服器設備的升級潮，目前智邦還是以100G產品仍為今年下半年到明年的市場主流，但基於美系資料中心客戶已有共識，400G產品也開始逐漸放量，在高階產品助威下，也更有利於毛利率站穩20%以上，法人預估，智邦第四季獲利有機會相較第三季拚出持平甚至略微成長的好成績，智邦去年全年每股賺8.91元，而由於智邦今年累計前三季每股賺6.62元，故智邦今年賺贏去年的機會很大。

此外，全球在疫情時延宕的5G建設目前陸續重啟，相關企業採購潮也將發酵，對於主要鎖定企業客戶的智邦來說，也是一大利基。

(時報資訊)