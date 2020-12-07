記憶體廠旺宏(2337)自行結算2020年11月營收為30.1億元，為近五個月以來新低，較9月高點46.63億元呈現連續第二個月下滑，11月營收月減21.7%，也較去年同期減少7.5%。

因大客戶任天堂拉貨動能趨緩，加上停止供貨華為，旺宏11月營收持續比10月的38.41億元下滑；10月加上11月營收約為68.51億元，傳統第四季旺季業績仍有撐，但預期比第三季高檔下滑。

旺宏電子2020年1月至11月合併營收為364.94億元，仍創下歷年同期新高，與2019年同期相較增加12.9%。

回顧第3季，旺宏今年以來持續受惠宅經濟及遠距商機，第3季營收109.57億元，季增18%，為歷史次高。第3季毛利率36%，較第2季拉升1個百分點，稅後淨利16.18億元，季增22%，每股純益0.88元。

旺宏前3季營收創下同期新高，達296.43億元，毛利率年增6.18個百分點至34.15%；淨利年增84.66%至41.7億元，前3季EPS達2.27元。

(時報資訊)