散戶投資人持續搶買三星電子與SK海力士等大型科技股，周一南韓KOSPI指數收漲0.51%，為2,745.44點，連續第5個交易日創下歷史收盤新高。

中國11月貿易數據顯示，受惠於全球需求暢旺，中國出口創下近3年來最強勁的增長，為市場信心帶來提振。不過，南韓政府周日宣布將進一步收緊首爾首都圈的社交距離規定，以防止該國9個月來最嚴重的一波疫情持續惡化，使韓股漲幅受抑。

外資今日賣超韓股896億韓元，機構投資人賣超9240億韓元，散戶大舉買超約1兆韓元。分析師表示，機構投資人與外資因獲利了結與升高的股價壓力而出脫持股，但散戶狂買晶片股，助韓股持穩於平盤之上。

三星電子勁揚1.96%，SK海力士上漲2.61%，兩大科技股雙雙創下歷史收盤新高。生醫股亦受投資人青睞，南韓最大藥廠三星生物製劑大漲6.67%，Celltrion漲6.18%。

韓元收平，報1,082.1兌一美元。

(時報資訊)