彰化縣衛生局與台灣大學公衛前院長詹長權研究團隊合作執行的萬人抗體血清調查8月27日已公佈期中報告，遭質疑執行過程違反倫理審查相關規定。衛福部完成調查，確認彰化縣衛生局及台大公衛研究團隊均違反人體研究法，可罰10萬到100萬元，彰化縣衛生局表示，還沒收到衛福部正式公文，待收到公文再正式回應；但縣內部亦有指出彰縣衛生局並未申請研究單位，將提行政訴願。

萬人抗體血清掀起調查風波，衛生福利部醫事司長劉越萍表示，衛福部專案調查委員會已完成調查並作出建議，認為彰縣衛生局與台大公衛均違反人體研究法，未寫研究計畫送倫理審查委員會（IRB）審查，依法可由事業主管機關處該機構10萬以上、100以下罰鍰，但確切的裁罰金額還未定，細節還在內部簽核中，預計兩周後完成簽核，就會正式公開結果。

這次計畫，台大公衛的主管機關是教育部，彰化縣衛生局的主管機關是衛福部醫事司。但亦有指出衛生局並非申請研究的單位，只是配合單位，一般衛生局收到類似公文，都會提起行政訴願。

(中時 )