全球規模最大的國際通訊會議─IEEE 全球通訊會議（GLOBAL Communications Conference）經多方爭取，睽違18年再度於台灣舉辦。IC設計大廠聯發科技除了擔任大會副主席職務外，執行長蔡力行也將受邀在年度論壇上發表主題為《Accelerating the Digital Economy post COVID-19 Pandemic》專題演講。預計全球將有超過3,000名國際通訊學者、產業專家以線上或實體會議方式參與討論，揭露全球最新的通訊技術。

IEEE是國際性電子技術與電子工程師協會，也是世界上最大的專業技術組織之一，在全球電機工程及通訊領域最具崇高位置，全球Internet、WiFi、WiMAX等技術標準都是由IEEE發起制訂。IEEE GLOBECOM 全球通訊會議是IEEE年度國際學術會議，視為等同與3GPP在行動通訊技術標準制訂地位。

聯發科執行副總經理暨技術長，同時擔任本次大會副主席的周漁君博士表示: 「通訊技術的演變具有改寫遊戲規則的重大影響力，每一代的升級都帶動整個產業鏈的重構，並對終端產品帶來了革命性的變化。」周漁君博士說: 「IEEE GLOBECOM 全球通訊會議提供一個平台，能與全球頂尖的電機電子及通訊界專家互動交流先進科技發展，對產業來說將有利於開啟下世代通訊技術的掌握、全球商用發展趨勢的追蹤以及國際合作的關鍵影響力。」

聯發科技積極促成本次盛事，除擔任執行委員會的要角外，執行長蔡力行將擔任開場論壇的主講人，說明後疫情時代的「新常態」將加速發展的數位經濟應用，隨5G服務普及化，更多的創新商業模式與應用場景勢必陸續打破我們過去對既有服務的認知，而半導體正是催生這個變革的重要推手。聯發科技並將於議程中規劃6G產業論壇，邀請愛立信、諾基亞、三星以及擔任IEEE國際學術會士的南加大教授Andreas Molisch博士等無線通訊領域的頂級專家，彼此交流擘畫6G的未來遠景藍圖及技術趨勢。

本次會議將以13個主題座談會以及各種課程揭開活動序幕，涵括各類尖端通信技術領域包括下一世代行動及網際網路、大數據、AI人工智慧與機械學習、雲端、資安、物聯網、邊緣運算，以及後疫情時代，全球關注的智慧醫療等議題。學術界、產業界以及各國政府代表將透過線上座談會及實體展覽，分享全球最新的通訊創新技術。

聯發科技近年持續投入在先進研發及創新領域從未歇息，其技術及創新力陸續獲得全球權威的專業認可。日前在享譽晶片設計領域奧林匹克大會之美稱的國際固態電路研討會（International Solid-State Circuits Conference，ISSCC）上，聯發科技集團榮獲4篇論文獲選，是唯一連續18年論文入選的台灣公司。主要內容包括應用於5G智慧型手機的7奈米八核心行動處理器，所提出之時脈調變技術使效能提升15%，並同時降低操作電壓達7%；而嵌入式感測器技術應用於7奈米5G行動網路處理器，可全時優化應用場景的八核心CPU，最大效能下可節省13%功耗。此外應用於WiFi 6E的高效能類比數位轉換器，能在高速操作下有效抑制雜訊，相較前一代大幅提升兩倍頻寬，未來將可大量應用於5G智慧手機、5G數據資料卡以及智慧家庭；另推出最新一代7奈米矽認證的低功耗112G超短程SerDes矽智財(IP)，進一步擴展聯發科在客製化晶片ASIC方案的競爭力，並鞏固在SerDes產品領域的地位。

(科技)