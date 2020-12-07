香港影帝黃秋生近期跟美食很有緣，喜歡烹飪的他，先前在蘋果動新聞開設單元《黃仔教煮》，教大家做菜，近期更與KID、宋柏緯主持新節目《開著整車交朋友》，開完記者會後，更在自己社群平台上宣布「下一站台南，虱目魚粥」，讓不少鄉親相當期待。

昨(6日)，黃秋生意外現身台南成大商圈、國華街及安平觀夕平台…等地，所到之處人山人海，大家爭相拍照，一睹影帝黃秋生的風采。由於此次行程並未對外公開，因此突然現身台南，讓當地的鄉親驚又喜；黃秋生也趁機吃了「小卷米粉湯」，整條國華街被鄉親擠爆，照片更是分享到「台南爆料公社」引起一陣瘋傳。

黃秋生十分親民，坐路邊大啖美食 (圖/ 台南爆料公社)

除了鄉親們的野生照，黃秋生昨晚也在臉書上貼了一張照片，大讚台南人真熱情。許多網友也紛紛在該篇貼文底下留言：「我們台南人真的很熱情的」、「歡迎大飛哥大駕光臨熱情的台南市唷！！！來台南一定要胖個三公斤才能回去喔」、「南部人什麼不多 熱情最多」。

黃秋生所到之處，引來大批鄉親圍觀拍照 (圖/ 台南爆料公社)

不少人更建議黃秋生可以考慮到台南定居，絕對不會讓他失望。更有網友開始邀請黃秋生，歡迎他到台中、高雄、新竹等地，見識一下不同城市的熱情。

(中時新聞網)