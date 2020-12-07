網路上常有「什麼跟什麼不能同時吃」的訊息，近日網路盛傳洋蔥和魚蝦不能搭在一起吃，否則會產生毒素，食藥署則表示，兩者一起吃雖然不會真的產生毒素，不過恐引發另一個可怕後果。

根據衛福部食藥署闢謠專區最新資訊澄清，洋蔥含有草酸，而魚蝦富含蛋白質，在學理上草酸的確會干擾蛋白質的消化吸收，同時食用會相互影響，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛的症狀，但並不是會產生毒素的關係，建議民眾可以分開食用，減輕腸胃負荷。

食藥署指出，草酸普遍存在於食物中，除了洋蔥之外，茶、啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、甜菜、蘆筍、杏仁及腰果等也都含有草酸。

食藥署提醒，不僅是魚蝦，只要是富含蛋白質的食物，例如：海鮮、雞蛋、乳製品及豆製品等，若同時與含有草酸的食物一起食用，都可能會導致腸胃不適，建議民眾分開食用。

此外，對於網路謠傳「洋蔥不能和魚、蝦、海帶、蜂蜜一起吃，會消化不良、產生結石、導致眼睛失明」，台灣事實查核中心網站日前也澄清表示，經查洋蔥為低草酸食物，只要正常攝取，不至於會造成蛋白質無法吸收的狀況；搭配魚、蝦或海帶一起煮，也不會產生結石。而且洋蔥和蜂蜜都是天然食物，若均衡攝取，不會有失明風險，因此此傳言為錯誤訊息。

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(中時新聞網)